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В Волгограде возбудили уголовное дело против свердловчанина, прикурившего от Вечного огня
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Волгограде в отношении 33-летнего жителя Свердловской области возбудили уголовное дело. Его подозревают в осквернении мест захоронения.
По версии регионального СК, 2 апреля в 6 утра мужчина «использовал пламя надмогильного сооружения "Вечный огонь" для поджигания сигареты». Предположительно, мужчина был пьян.
Фигурант задержан, в ближайшее время он будет доставлен в следственное подразделение для допроса.
Дело возбуждено по ч.1 ст.244 УК РФ (осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений, предназначенных для церемоний в связи с поминовением умерших). Вечный огонь расположен на объекте культурного наследия «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й Армий, погибших при обороне Сталинграда».
По версии регионального СК, 2 апреля в 6 утра мужчина «использовал пламя надмогильного сооружения "Вечный огонь" для поджигания сигареты». Предположительно, мужчина был пьян.
Фигурант задержан, в ближайшее время он будет доставлен в следственное подразделение для допроса.
Дело возбуждено по ч.1 ст.244 УК РФ (осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений, предназначенных для церемоний в связи с поминовением умерших). Вечный огонь расположен на объекте культурного наследия «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й Армий, погибших при обороне Сталинграда».
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