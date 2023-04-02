Полиция Израиля задержала несколько сотен человек в мечети Аль-Акса

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Полиция Израиля сообщила о задержании нескольких сотен человек в мечети Аль-Акса.Палестинские СМИ отмечают, что во вторник вечером израильские силовики вошли в молельный зал мечети и атаковали находящихся там палестинцев. Сообщается, что силовики применили резиновые пули и светошумовые гранаты. В ходе столкновений пострадали десятки человек, пишет палестинское агентство WAFA.СМИ сообщают, что полиция Израиля задержала в мечети 350 человек, по другим данным задержаны более 400 человек. После рейда в ряде городов начались демонстрации.В ночь на среду появилась информация об очередной эскалации конфликта. По данным Reuters, самолеты ВС Израиля нанесли удары по сектору Газа после запуска девяти ракет из этого региона.