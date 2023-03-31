Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Оренбурге стена здания рухнула на детскую площадку, пострадала 15-летняя девочка.Часть внешней стены кирпичного здания размокла вместе с остатками весеннего снега и рухнула прямо на дворовое благоустройство жилого дома по адресу проспект Братьев Коростелёвых, 24.В результате была разрушена скамейка и получила травмы находившаяся на детской площадке девочка 2007 года рождения. Издание Урал56.ру сообщает, что пока ждали скорую, девочка 20 минут лежала на земле в неподвижном состоянии.На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, а также заместитель Уральского транспортного прокурора Константин Лысенко.Здание, от которого отвалилась часть стены, находится на балансе пассажирского вагонного депо Оренбург Уральского филиала АО «Федеральная пассажирская компания».