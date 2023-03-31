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В Оренбурге стена здания рухнула на детскую площадку, пострадала 15-летняя девочка
Россия и мир
Фото: Уральская транспортная прокуратура
В Оренбурге стена здания рухнула на детскую площадку, пострадала 15-летняя девочка.
Часть внешней стены кирпичного здания размокла вместе с остатками весеннего снега и рухнула прямо на дворовое благоустройство жилого дома по адресу проспект Братьев Коростелёвых, 24.
В результате была разрушена скамейка и получила травмы находившаяся на детской площадке девочка 2007 года рождения. Издание Урал56.ру сообщает, что пока ждали скорую, девочка 20 минут лежала на земле в неподвижном состоянии.
На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, а также заместитель Уральского транспортного прокурора Константин Лысенко.
Здание, от которого отвалилась часть стены, находится на балансе пассажирского вагонного депо Оренбург Уральского филиала АО «Федеральная пассажирская компания».
Часть внешней стены кирпичного здания размокла вместе с остатками весеннего снега и рухнула прямо на дворовое благоустройство жилого дома по адресу проспект Братьев Коростелёвых, 24.
В результате была разрушена скамейка и получила травмы находившаяся на детской площадке девочка 2007 года рождения. Издание Урал56.ру сообщает, что пока ждали скорую, девочка 20 минут лежала на земле в неподвижном состоянии.
На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, а также заместитель Уральского транспортного прокурора Константин Лысенко.
Здание, от которого отвалилась часть стены, находится на балансе пассажирского вагонного депо Оренбург Уральского филиала АО «Федеральная пассажирская компания».
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