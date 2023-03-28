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Калужский губернатор опроверг сообщения о дроне-разведчике
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что над учебным центром Росгвардии был замечен самолёт, а не беспилотник.
«В социальных сетях появилось видео, на котором якобы "дрон-разведчик" замечен над учебным центром Росгвардии в Калужской области. На самом деле на видео легкий одномоторный поршневый самолёт, который в указанный день совершал согласованный полет над указанной территорией», — утверждает Шапша.
Ранее в телеграм-каналах появилось видео с летающим в небе объектом, похожим на беспилотник. Сообщалось, что очевидец, заметивший объект, передал кадры в правоохранительные органы.
«В социальных сетях появилось видео, на котором якобы "дрон-разведчик" замечен над учебным центром Росгвардии в Калужской области. На самом деле на видео легкий одномоторный поршневый самолёт, который в указанный день совершал согласованный полет над указанной территорией», — утверждает Шапша.
Ранее в телеграм-каналах появилось видео с летающим в небе объектом, похожим на беспилотник. Сообщалось, что очевидец, заметивший объект, передал кадры в правоохранительные органы.
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