Путин: реальная зарплата в РФ в этом году должна вырасти на 3-5%

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Путин заявил, что реальная зарплата в РФ в этом году должна вырасти на 3-5%.Об этом он сказал во время визита на завод «Тулажелдормаш» во вторник.«Мы думаем, что реальная заработная плата в целом по стране должна вырасти где-то на 3-5 процентов, а реальные располагаемые доходы населения где-то на 2-3 процента», — сказал он на встрече с рабочими.По словам Путина, этот показатель «начал расти еще в конце 2022 года». «За предыдущие месяцы у нас чуть-чуть, может быть, для кого-то незаметно, в целом по стране стали расти реальные заработные платы», — сказал он, добавив, что речь о 0,3-0,6 процента.Путин напомнил, что пик инфляции в конце прошлого года составил 17 процентов. «А сейчас по результатам марта этого года, сейчас ее досчитывают, она будет, скорее всего, меньше 4 процентов и имеет тенденцию к снижению», — заявил Путин.При этом он подчеркнул, что в отношении реальных зарплат и доходов речь идет о средних показателях. «Конечно, я еще раз хочу это сказать и извиниться перед теми, кто нас будет слушать и смотреть, — это средние показатели, и где-то это может быть не так, но в целом они хоть и средние, но отражают общую тенденцию», — сказал Путин.Как сообщается на сайте Кремля, Путин на предприятии осмотрел сборочный цех, цех заготовок и сварочных узлов и поговорил с рабочими.