Экс-замминистра Ракова и бывший ректор Шанинки Зуев признали вину в хищениях

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Экс-замминистра просвещения России Марина Ракова и бывший ректор Шанинки Сергей Зуев признали вину в хищениях средств из бюджета.Обвиняемые признали вину полностью по всем эпизодам, сообщают РИА Новости из зала суда. По данным агентства, также вину признал управляющий директор Сбербанка Евгений Зак, проректор РАНХиГС Иван Федотов признал вину частично, Кристина Крючкова из Шанинки воздержалась от комментариев.Оглашение обвинительного заключения заняло три заседания.Напомним, фигуранты проходят по делу о крупной афере с использованием служебного положения и фиктивных трудовых договоров.