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В Узбекистане мать выбросила с девятого этажа троих детей и покончила с собой
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Генеральная прокуратура Узбекистана выясняет обстоятельства трагедии в Ташкенте.
В понедельник 3 апреля в Сергелийском районе 27-летняя мать выбросила троих детей из окна квартиры на девятом этаже. Мальчики четырех и пяти лет и годовалая девочка погибли. Их мать совершила суицид.
По данным Генпрокуратуры, прошлой осенью женщина с детьми переехала от мужа в квартиру матери. Супруг погибшей в данное время находится в Саудовской Аравии, где совершает паломничество.
Генпрокуратура проверяет все версии, в том числе, семейные конфликты, которые могли стать причиной психических нарушений у женщины.
Возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве и доведении до самоубийства.
В понедельник 3 апреля в Сергелийском районе 27-летняя мать выбросила троих детей из окна квартиры на девятом этаже. Мальчики четырех и пяти лет и годовалая девочка погибли. Их мать совершила суицид.
По данным Генпрокуратуры, прошлой осенью женщина с детьми переехала от мужа в квартиру матери. Супруг погибшей в данное время находится в Саудовской Аравии, где совершает паломничество.
Генпрокуратура проверяет все версии, в том числе, семейные конфликты, которые могли стать причиной психических нарушений у женщины.
Возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве и доведении до самоубийства.
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