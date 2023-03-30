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В Нидерландах при сходе поезда с рельсов погиб человек, пострадали около 30

10.50 Вторник, 4 апреля 2023
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Нидерландах произошла железнодорожная катастрофа, при сходе пассажирского поезда с рельсов пострадали почти три десятка человек, на данный момент известно об одном погибшем.

Поезд сошел с рельсов рано утром во вторник. По данным агентства Reuters, состав столкнулся со строительной техникой на пути. В одном из вагонов произошел пожар. Ранее сообщалось, что пассажирский состав столкнулся с грузовым, позже эта информация не подтвердилась.

Авария произошла в деревне Вуршотен, расположенной недалеко от Гааги. Всего в пассажирском поезде было 50 человек. Информация о пострадавших уточняется.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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