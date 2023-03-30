Возрастное ограничение 18+
В Нидерландах при сходе поезда с рельсов погиб человек, пострадали около 30
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Нидерландах произошла железнодорожная катастрофа, при сходе пассажирского поезда с рельсов пострадали почти три десятка человек, на данный момент известно об одном погибшем.
Поезд сошел с рельсов рано утром во вторник. По данным агентства Reuters, состав столкнулся со строительной техникой на пути. В одном из вагонов произошел пожар. Ранее сообщалось, что пассажирский состав столкнулся с грузовым, позже эта информация не подтвердилась.
Авария произошла в деревне Вуршотен, расположенной недалеко от Гааги. Всего в пассажирском поезде было 50 человек. Информация о пострадавших уточняется.
Поезд сошел с рельсов рано утром во вторник. По данным агентства Reuters, состав столкнулся со строительной техникой на пути. В одном из вагонов произошел пожар. Ранее сообщалось, что пассажирский состав столкнулся с грузовым, позже эта информация не подтвердилась.
Авария произошла в деревне Вуршотен, расположенной недалеко от Гааги. Всего в пассажирском поезде было 50 человек. Информация о пострадавших уточняется.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Стали известны подробности смертельного ДТП на ЕКАД
30 марта 2023
30 марта 2023
Водитель грузовика погиб в ДТП на ЕКАД
30 марта 2023
30 марта 2023
В Богдановиче пассажирский поезд насмерть сбил мужчину
28 марта 2023
28 марта 2023