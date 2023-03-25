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«Авиалесоохрана» назвала регионы, в которых в апреле ожидаются лесные пожары
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
«Авиалесоохрана» назвала регионы, в которых в ближайшие месяцы есть повышенный риск возникновения пожаров.
Прогноз составлен на основе собранных и проанализированных данных о температуре, осадках, горимости от ФГБУ «Гидрометцентр России» и ФБУ «Авиалесоохрана».
Так, в апреле, по прогнозу, «повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности» ожидается почти в трех десятках регионов.
Риски отмечены на территории:
- Центрального ФО (вся территория Воронежской и Тамбовской областей, южные части Белгородской и Липецкой областей, Тульской и Рязанской областей);
- Южного ФО (южные части Республики Калмыкия и Астраханской области);
- Северо-Кавказского ФО (вся территория Республики Дагестан, Чеченской Республики, южная часть Ставропольского края);
- Приволжского ФО (центральная, южная и восточная части Оренбургской области, южная часть Республики Башкортостан, северная часть Пензенской области);
- Уральского ФО (южная и восточная части Челябинской и Свердловской областей, вся территория Курганской области, западная и южная части Тюменской области);
- Сибирского ФО (южные части Республики Тыва, Красноярского края, Омской и Иркутской областей, западные части Новосибирской области и Алтайского края, вся территория Кемеровской области, южная и восточная части Томской области);
- Дальневосточного ФО (южные части Республики Бурятия, Амурской области и Хабаровского края, восточная часть Забайкальского края, западная и южная части Приморского края, вся территория Еврейской АО).
Прогноз составлен на несколько месяцев до октября, однако он будет ежемесячно корректироваться.
Добавим, что за неделю, с 27 марта по 2 апреля, в десяти регионах России были ликвидированы 205 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 116 909 га (больше всего в Приморском, Забайкальском крае, Бурятии, ЕАО, Амурской области).
По данным на понедельник, лесные пожары тушили в шести регионах (в Свердловской, Челябинской, Амурской областях, ЕАО, в Приморском, Хабаровском краях). Режим ЧС был введен в двух муниципальных образованиях Еврейской автономной области.
Прогноз составлен на основе собранных и проанализированных данных о температуре, осадках, горимости от ФГБУ «Гидрометцентр России» и ФБУ «Авиалесоохрана».
Так, в апреле, по прогнозу, «повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности» ожидается почти в трех десятках регионов.
Риски отмечены на территории:
- Центрального ФО (вся территория Воронежской и Тамбовской областей, южные части Белгородской и Липецкой областей, Тульской и Рязанской областей);
- Южного ФО (южные части Республики Калмыкия и Астраханской области);
- Северо-Кавказского ФО (вся территория Республики Дагестан, Чеченской Республики, южная часть Ставропольского края);
- Приволжского ФО (центральная, южная и восточная части Оренбургской области, южная часть Республики Башкортостан, северная часть Пензенской области);
- Уральского ФО (южная и восточная части Челябинской и Свердловской областей, вся территория Курганской области, западная и южная части Тюменской области);
- Сибирского ФО (южные части Республики Тыва, Красноярского края, Омской и Иркутской областей, западные части Новосибирской области и Алтайского края, вся территория Кемеровской области, южная и восточная части Томской области);
- Дальневосточного ФО (южные части Республики Бурятия, Амурской области и Хабаровского края, восточная часть Забайкальского края, западная и южная части Приморского края, вся территория Еврейской АО).
Прогноз составлен на несколько месяцев до октября, однако он будет ежемесячно корректироваться.
Добавим, что за неделю, с 27 марта по 2 апреля, в десяти регионах России были ликвидированы 205 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 116 909 га (больше всего в Приморском, Забайкальском крае, Бурятии, ЕАО, Амурской области).
По данным на понедельник, лесные пожары тушили в шести регионах (в Свердловской, Челябинской, Амурской областях, ЕАО, в Приморском, Хабаровском краях). Режим ЧС был введен в двух муниципальных образованиях Еврейской автономной области.
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