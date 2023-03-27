В Волгоградской области упал легкомоторный самолет

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Волгоградской области разбился легкомоторный самолёт, сообщили в экстренных службах.По предварительным данным, погиб пилот.РИА Новости пишут, что самолет упал в Среднеахтубинском районе вблизи населенного пункта Стандартный.На место выехали пожарные и полиция. Обстоятельства ЧП устанавливаются.