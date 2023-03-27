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В Волгоградской области упал легкомоторный самолет
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Волгоградской области разбился легкомоторный самолёт, сообщили в экстренных службах.
По предварительным данным, погиб пилот.
РИА Новости пишут, что самолет упал в Среднеахтубинском районе вблизи населенного пункта Стандартный.
На место выехали пожарные и полиция. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
По предварительным данным, погиб пилот.
РИА Новости пишут, что самолет упал в Среднеахтубинском районе вблизи населенного пункта Стандартный.
На место выехали пожарные и полиция. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
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