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СМИ: вузы в Иране не будут учить женщин, не соблюдающих правила ношения хиджаба
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Иранские вузы не будут учить женщин, которые не соблюдают правила ношения хиджаба.
Об этом пишет ISNA (информационное агентство иранских студентов) со ссылкой на министерство образования.
По данным агентства, в министерстве поблагодарили студентов, которые «считают ценность целомудрия и хиджаба своим долгом в университетской среде». При этом было объявлено, что «все университеты и центры высшего образования, находящиеся в ведении министерства, будут освобождены от предоставления образовательных, социальных и т. д. услуг тем немногим студентам, которые не соблюдают правила и положения университетов в этом отношении».
Добавим, что в начале апреля власти Ирана распорядились арестовать двух женщин, которые пришли без хиджаба в магазин.
Об этом пишет ISNA (информационное агентство иранских студентов) со ссылкой на министерство образования.
По данным агентства, в министерстве поблагодарили студентов, которые «считают ценность целомудрия и хиджаба своим долгом в университетской среде». При этом было объявлено, что «все университеты и центры высшего образования, находящиеся в ведении министерства, будут освобождены от предоставления образовательных, социальных и т. д. услуг тем немногим студентам, которые не соблюдают правила и положения университетов в этом отношении».
Добавим, что в начале апреля власти Ирана распорядились арестовать двух женщин, которые пришли без хиджаба в магазин.
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