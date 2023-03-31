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Жители Челябинска выступили против строительства семиэтажного офисника в частном секторе
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Десятки жителей Челябинска вышли на собрание против строительства семиэтажного офисного здания, пишут местные СМИ.
Офисник с парковкой на 156 мест планируется построить посреди частного сектора на северо-западе Челябинска в поселке Колхозном. Люди жалуются на то, что им не дали ознакомиться с документами по проекту.
На публичные слушания 23 марта пришли около 200 человек, охрану порядка обеспечивали полицейские и сотрудники ЧОП, писал «Деловой квартал». Люди высказывали свое недовольство с мест и протестовали против застройки частного сектора, которая может привести к ухудшению экологии и увеличению автомобильного трафика. Между тем, проектировщик так и не провел презентацию проекта из-за процедурных нарушений, и слушания перенесли.
По информации местных СМИ, здание планирует построить компания «Мистраль», в нем якобы будет расположен офис сети «Красное & Белое».
Сообщается, что жители уже обратились в прокуратуру и намерены встретиться с главой города.
Офисник с парковкой на 156 мест планируется построить посреди частного сектора на северо-западе Челябинска в поселке Колхозном. Люди жалуются на то, что им не дали ознакомиться с документами по проекту.
На публичные слушания 23 марта пришли около 200 человек, охрану порядка обеспечивали полицейские и сотрудники ЧОП, писал «Деловой квартал». Люди высказывали свое недовольство с мест и протестовали против застройки частного сектора, которая может привести к ухудшению экологии и увеличению автомобильного трафика. Между тем, проектировщик так и не провел презентацию проекта из-за процедурных нарушений, и слушания перенесли.
По информации местных СМИ, здание планирует построить компания «Мистраль», в нем якобы будет расположен офис сети «Красное & Белое».
Сообщается, что жители уже обратились в прокуратуру и намерены встретиться с главой города.
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