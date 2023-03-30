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McDonald's временно закрывает офисы в США в связи с сокращениями
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
McDonald's на неделю закрывает свои офисы в США в связи с планируемыми сокращениями персонала.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо руководства. Корпоративным сотрудникам объявят о кадровых решениях в рамках «широкой реструктуризации компании».
По данным «Коммерсанта», всего в корпорации работают около 150 тысяч сотрудников (70% — в США). Сколько именно человек попадут под сокращение, пока неизвестно.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо руководства. Корпоративным сотрудникам объявят о кадровых решениях в рамках «широкой реструктуризации компании».
По данным «Коммерсанта», всего в корпорации работают около 150 тысяч сотрудников (70% — в США). Сколько именно человек попадут под сокращение, пока неизвестно.
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