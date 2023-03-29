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Подозреваемая в убийстве Татарского Дарья Трепова объявлена в розыск
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), объявлена в розыск.
Это следует из базы на сайте МВД. В карточке указано, что Трепова Дарья Евгеньевна 1997 года рождения разыскивается по статье УК, по какой именно — не уточняется.
Взрыв произошел в воскресенье вечером в «Street Food Bar №1» на Университетской набережной. Число пострадавших, по последним данным Минздрава, выросло до 32. Десять человек находятся в тяжелом состоянии.
Предположительно, взрывное устройство принесла одна из посетительниц, которая подарила Татарскому статуэтку.
Это следует из базы на сайте МВД. В карточке указано, что Трепова Дарья Евгеньевна 1997 года рождения разыскивается по статье УК, по какой именно — не уточняется.
Взрыв произошел в воскресенье вечером в «Street Food Bar №1» на Университетской набережной. Число пострадавших, по последним данным Минздрава, выросло до 32. Десять человек находятся в тяжелом состоянии.
Предположительно, взрывное устройство принесла одна из посетительниц, которая подарила Татарскому статуэтку.
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