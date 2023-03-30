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Минстрой предложил штрафовать собственников, которые отказываются впускать в квартиры работников ЖКХ
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Собственников квартир и частных домов в России хотят обязать впускать в квартиры работников ЖКХ для установки и обслуживания «умных» счетчиков воды и тепла.
При повторном отказе пустить домой коммунальщиков граждан предлагается штрафовать (на сколько именно — пока не сообщается). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо Минстроя в правительство.
По словам экспертов, в целом недопуск сотрудников ЖКХ в жилые помещения — это глобальная проблема. Она возникает при проведении капремонта, газового обслуживания, при проверке незаконной перепланировки и т.п.
Сегодня зайти в квартиру без согласия жильцов можно только в случае аварий, когда есть угроза жизни соседям. В остальных ситуациях разрешение необходимо получать через суд.
Что касается штрафов, то они на данный момент предусмотрены за отказ пускать в квартиру газовщиков (1–2 тысячи рублей), но «выписать их пока сложно» из-за запутанной процедуры оформления взыскания, пишет издание.
Ранее стало известно, что в тарифы за ЖКУ планируется включить установку «умных» приборов. Обязанность по их обслуживанию предлагается возложить на ресурсоснабжающие организации. Если жильцов обяжут впускать сотрудников ЖКХ для установки и обслуживания таких приборов, это может привести к всплеску мошенничества. Чтобы этого не произошло, необходимо предусмотреть систему оповещения граждан (объявления в лифте и подъезде, оповещения в личном кабинете, в соцсетях, по телефону, а также определенные документы для сотрудников, которые ходят по квартирам). Для ресурсоснабжающих организаций, которые будут нарушать эти правила, также необходимо ввести наказание, полагают эксперты.
При повторном отказе пустить домой коммунальщиков граждан предлагается штрафовать (на сколько именно — пока не сообщается). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо Минстроя в правительство.
По словам экспертов, в целом недопуск сотрудников ЖКХ в жилые помещения — это глобальная проблема. Она возникает при проведении капремонта, газового обслуживания, при проверке незаконной перепланировки и т.п.
Сегодня зайти в квартиру без согласия жильцов можно только в случае аварий, когда есть угроза жизни соседям. В остальных ситуациях разрешение необходимо получать через суд.
Что касается штрафов, то они на данный момент предусмотрены за отказ пускать в квартиру газовщиков (1–2 тысячи рублей), но «выписать их пока сложно» из-за запутанной процедуры оформления взыскания, пишет издание.
Ранее стало известно, что в тарифы за ЖКУ планируется включить установку «умных» приборов. Обязанность по их обслуживанию предлагается возложить на ресурсоснабжающие организации. Если жильцов обяжут впускать сотрудников ЖКХ для установки и обслуживания таких приборов, это может привести к всплеску мошенничества. Чтобы этого не произошло, необходимо предусмотреть систему оповещения граждан (объявления в лифте и подъезде, оповещения в личном кабинете, в соцсетях, по телефону, а также определенные документы для сотрудников, которые ходят по квартирам). Для ресурсоснабжающих организаций, которые будут нарушать эти правила, также необходимо ввести наказание, полагают эксперты.
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