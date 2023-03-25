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Сочи занял третье место в мире по стоимости элитного жилья, Москва — на 12 месте
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Сочи занял третье место среди городов мира по стоимости элитного жилья. На первом месте Монако, на втором — Гонконг.
Данные приводит консалтинговая компания NF Group. Аналитики подсчитали, сколько квадратных метров элитного жилья можно приобрести за один миллион долларов в разных городах мира.
В Сочи за эти деньги можно приобрести 29 квадратных метров элитного жилья. Для сравнения, в Майами — 64 квадратных метра.
Топ-10 городов мира с самым дорогим элитным жильем (по количеству квадратных метров, которые можно приобрести за миллион долларов):
Монако — 17 кв. м.
Гонконг — 21
Сочи — 29
Нью-Йорк —33
Сингапур — 34
Лондон — 34
Женева — 37
Лос-Анджелес — 39
Париж — 43
Сидней — 44
Москва на 12 месте (между Шанхаем и Пекином), на миллион долларов в столице можно купить 46 квадратных метров элитного жилья. Санкт-Петербург (116 квадратных метров) на 21 месте.
Данные приводит консалтинговая компания NF Group. Аналитики подсчитали, сколько квадратных метров элитного жилья можно приобрести за один миллион долларов в разных городах мира.
В Сочи за эти деньги можно приобрести 29 квадратных метров элитного жилья. Для сравнения, в Майами — 64 квадратных метра.
Топ-10 городов мира с самым дорогим элитным жильем (по количеству квадратных метров, которые можно приобрести за миллион долларов):
Монако — 17 кв. м.
Гонконг — 21
Сочи — 29
Нью-Йорк —33
Сингапур — 34
Лондон — 34
Женева — 37
Лос-Анджелес — 39
Париж — 43
Сидней — 44
Москва на 12 месте (между Шанхаем и Пекином), на миллион долларов в столице можно купить 46 квадратных метров элитного жилья. Санкт-Петербург (116 квадратных метров) на 21 месте.
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