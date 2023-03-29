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Во Владивостоке будут судить следователей за шантаж следовательницы
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Во Владивостоке прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего начальника следственного отдела МВД на транспорте и его заместителя.
Уголовное дело было возбуждено по статье о вымогательстве в крупном размере (п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК, вымогательство под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего).
По данным региональной прокуратуры, мужчинам предъявлено обвинение в том, что в декабре 2017 года в ходе расследования уголовного дела они «случайно получили информацию о частной жизни одного из следователей возглавляемого ими отдела» (уточняется, что речь идет о женщине). «После чего под угрозой распространения полученных сведений и возможного увольнения заставили потерпевшую передать им 300 тыс. рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Приморскому краю. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уголовное дело было возбуждено по статье о вымогательстве в крупном размере (п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК, вымогательство под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего).
По данным региональной прокуратуры, мужчинам предъявлено обвинение в том, что в декабре 2017 года в ходе расследования уголовного дела они «случайно получили информацию о частной жизни одного из следователей возглавляемого ими отдела» (уточняется, что речь идет о женщине). «После чего под угрозой распространения полученных сведений и возможного увольнения заставили потерпевшую передать им 300 тыс. рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Приморскому краю. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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