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Парламент Турции одобрил заявку Финляндии о присоединении к НАТО
Россия и мир
Фото: официальный сайт Великого национального собрания Турции
Турецкий парламент в ночь на пятницу одобрил заявку Финляндии на присоединение к НАТО.
«Законопроект об утверждении Протокола о присоединении Финляндии к Североатлантическому договору (НАТО) был принят на Генеральной ассамблее Великого национального собрания Турции», — сообщается на сайте парламента.
Законопроект поддержали все 276 участников пленарного заседания.
Напомним, Турция и Венгрия оставались единственными членами альянса, которые долгое время не одобряли заявку Финляндии.
Парламент Венгрии на этой неделе ратифицировал вступление Финляндии в альянс.
«Законопроект об утверждении Протокола о присоединении Финляндии к Североатлантическому договору (НАТО) был принят на Генеральной ассамблее Великого национального собрания Турции», — сообщается на сайте парламента.
Законопроект поддержали все 276 участников пленарного заседания.
Напомним, Турция и Венгрия оставались единственными членами альянса, которые долгое время не одобряли заявку Финляндии.
Парламент Венгрии на этой неделе ратифицировал вступление Финляндии в альянс.
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