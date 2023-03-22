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CNN: экс-президента США Трампа обвиняют по 30 эпизодам мошенничества в деловой сфере
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу.
Трампа обвинили по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере, передает CNN со ссылкой на свои источники.
Канал называет событие историческим, «поскольку это первый раз, когда бывшему президенту США и главному кандидату в президенты было предъявлено уголовное обвинение».
Ожидается, что во вторник Трамп предстанет перед судом для предъявления обвинения. Сам экс-президент назвал ситуацию «политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории».
Коротко о деле Трампа
Дело против бывшего президента США связано с порноактрисой Сторми Дэниэлс и финансированием предвыборной кампании. Несколько лет назад в американских СМИ появилась информация о том, что Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой порнофильмов, и, как утверждали журналисты, незадолго до выборов 2016 года заплатил ей крупную сумму за молчание.
Следователи выясняют, нарушил ли экс-президент при переводе денег законодательство о финансировании предвыборной кампании. Его адвокат заявил, что никаких нарушений нет и средства были переведены не из предвыборного фонда. Сам Трамп при этом отрицает личные отношения с актрисой.
Трампа обвинили по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере, передает CNN со ссылкой на свои источники.
Канал называет событие историческим, «поскольку это первый раз, когда бывшему президенту США и главному кандидату в президенты было предъявлено уголовное обвинение».
Ожидается, что во вторник Трамп предстанет перед судом для предъявления обвинения. Сам экс-президент назвал ситуацию «политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории».
Коротко о деле Трампа
Дело против бывшего президента США связано с порноактрисой Сторми Дэниэлс и финансированием предвыборной кампании. Несколько лет назад в американских СМИ появилась информация о том, что Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой порнофильмов, и, как утверждали журналисты, незадолго до выборов 2016 года заплатил ей крупную сумму за молчание.
Следователи выясняют, нарушил ли экс-президент при переводе денег законодательство о финансировании предвыборной кампании. Его адвокат заявил, что никаких нарушений нет и средства были переведены не из предвыборного фонда. Сам Трамп при этом отрицает личные отношения с актрисой.
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