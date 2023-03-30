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СК: задержан замгубернатора Ненецкого автономного округа
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя губернатора администрации Ненецкого автономного округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), и в отношении его подчиненного сотрудника, выступившего посредником в получении взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ)», — сообщили в СК РФ.
По версии следствия, подозреваемый через посредника потребовал от коммерсанта передать ему взятку в размере 10% от прибыли, полученной организацией по госконтракту. Контракт был заключен в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В итоге подозреваемый через посредника получил около 2 миллионов рублей.
Чиновники задержаны в четверг, 30 марта, сотрудниками ФСБ. По месту их жительства и работы проводят обыски.
«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя губернатора администрации Ненецкого автономного округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), и в отношении его подчиненного сотрудника, выступившего посредником в получении взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ)», — сообщили в СК РФ.
По версии следствия, подозреваемый через посредника потребовал от коммерсанта передать ему взятку в размере 10% от прибыли, полученной организацией по госконтракту. Контракт был заключен в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В итоге подозреваемый через посредника получил около 2 миллионов рублей.
Чиновники задержаны в четверг, 30 марта, сотрудниками ФСБ. По месту их жительства и работы проводят обыски.
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