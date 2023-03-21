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В Новомосковске полицейские получили ожоги при задержании и выстрелили в подозреваемого
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Новомосковске Тульской области полицейские применили табельное оружие при задержании местного жителя, который угрожал поджечь дом.
По данным регионального главка МВД, утром 30 марта полицейские пришли с обыском к 62-летнему местному жителю, который проходит обвиняемым по уголовному делу, по какому именно — не уточняется.
Мужчина забаррикадировался в квартире и стал угрожать, что устроит пожар в доме. «Когда полицейские вскрыли дверь, злоумышленник плеснул в них горящую жидкость. Затем отступил вглубь квартиры, угрожая ножом, открыл газ и попытался его поджечь. В целях предотвращения тяжких последствий полицейскими было принято решение о применении табельного оружия», — заявили в главке.
Мужчина получил огнестрельное ранение брюшной полости и ноги. В полиции утверждают, что сотрудники оказали ему первую помощь, после чего передали бригаде медработников. О его состоянии не сообщается.
Двое полицейских получили незначительные ожоги.
По данным регионального главка МВД, утром 30 марта полицейские пришли с обыском к 62-летнему местному жителю, который проходит обвиняемым по уголовному делу, по какому именно — не уточняется.
Мужчина забаррикадировался в квартире и стал угрожать, что устроит пожар в доме. «Когда полицейские вскрыли дверь, злоумышленник плеснул в них горящую жидкость. Затем отступил вглубь квартиры, угрожая ножом, открыл газ и попытался его поджечь. В целях предотвращения тяжких последствий полицейскими было принято решение о применении табельного оружия», — заявили в главке.
Мужчина получил огнестрельное ранение брюшной полости и ноги. В полиции утверждают, что сотрудники оказали ему первую помощь, после чего передали бригаде медработников. О его состоянии не сообщается.
Двое полицейских получили незначительные ожоги.
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