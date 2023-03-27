МТС уберет яйцо из логотипа в рамках масштабного ребрендинга

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Компания МТС объявила о глобальном ребрендинге. У бренда появится новый логотип, визуальный язык в целом, а также айдентика для отдельных продуктов, сообщили в компании.Яйцо, которое появилось на логотипе МТС в 2006 году, больше не будет использоваться в фирменном стиле. Теперь логотип будет представлять собой красный квадрат с тремя буквами — М, Т и С.В компании необходимость изменений объяснили тем, что «бизнесу стало тесно в существовавшем монолитном бренде». «Теперь основа фирменного стиля МТС — это динамический и гибкий логотип, который вмещает в себя все продукты и становится фундаментом для визуальной системы, а его левый угол остается свободным для брендинга отдельных сервисов. Красный цвет МТС — главный узнаваемый элемент бренда — сохранился, но к нему добавились более разнообразные цветовые решения», — сообщили в компании, добавив, что философия и лозунг МТС «Быть лучше каждый день» не изменились.Новая айдентика будет появляться постепенно. Так, первыми поменяются цифровые продукты и интернет-сайты. Вывески и оформление офисов и магазинов будут заменяться в течение нескольких лет по мере износа старых конструкций.