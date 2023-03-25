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На Филиппинах при пожаре на судне погибли 28 пассажиров
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
На Филиппинах загорелось пассажирское судно «Lady Mary Joy 3», погибли по меньшей мере 28 человек, в том числе трое детей.
Пожар вспыхнул в среду вечером, судно в это время находилось в море недалеко от южного острова Басилан, пишет The New York Times со ссылкой на береговую охрану.
Информация о пострадавших и погибших уточняется. Ранее местные власти сообщили, что 230 пассажиров были спасены. Официально на этом судне разрешено перевозить 240 пассажиров и членов экипажа, однако после ЧП выяснилось, что людей было больше. По данным издания, это частое явление для островного государства. Морской транспорт на Филиппинах считается самым дешевым и доступным средством передвижения.
Причины пожара пока неизвестны.
Пожар вспыхнул в среду вечером, судно в это время находилось в море недалеко от южного острова Басилан, пишет The New York Times со ссылкой на береговую охрану.
Информация о пострадавших и погибших уточняется. Ранее местные власти сообщили, что 230 пассажиров были спасены. Официально на этом судне разрешено перевозить 240 пассажиров и членов экипажа, однако после ЧП выяснилось, что людей было больше. По данным издания, это частое явление для островного государства. Морской транспорт на Филиппинах считается самым дешевым и доступным средством передвижения.
Причины пожара пока неизвестны.
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