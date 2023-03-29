Самая крупная российская пивоваренная компания заявила о переходе еще трех своих заводов на «зеленую» энергию

«Наша компания всегда с особым вниманием относилась к проблеме изменения климата. Уже долгое время мы реализуем инициативы, направленные на сокращение углеродного следа, и нам есть чем гордиться. За последние 5 лет мы внедрили в производство ресурсосберегающие технологии, повысили экологичность используемого холодильного оборудования, оптимизировали логистические процессы, а в течение последнего месяца запустили сразу несколько важных проектов в области экологичной упаковки. Перевод предприятий на возобновляемые источники энергии — еще один важный шаг на пути к декарбонизации производства, и мы рады, что таких заводов у нас теперь девять», — цитирует пресс-служба Ораза Дурдыева, исполняющего обязанности президента AB InBev Efes.

Алексей Котов © Вечерние ведомости

Крупнейшая пивоваренная компания в России AB InBev Efes перевела на гидроэнергию еще три своих завода. Речь о предприятиях в Уфе, Новосибирске, Калуге.В самой компании заявляют, что доля «зеленой» энергии в электропотреблении составляет 71%. К 100%, как утверждается, компания перейдет в 2025 году. Переход на экологичную энергетику в AB InBev Efes начали в 2018 году, также на предприятиях ведется работа по экономии энергии.