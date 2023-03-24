Спикер Госдумы Володин заявляет о росте социальных пенсий быстрее роста инфляции

Алиса Левина © Вечерние ведомости

С первого апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,3%, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Он утверждает, что это позволит опередить инфляцию, так как в прошлом году, летом, социальные пенсии уже были проиндексированы на 10%.После индексации минимальная социальная пенсия составит 6080,38 рубля.Указанные изменения коснутся около четырех миллионов пенсионеров.