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Спикер Госдумы Володин заявляет о росте социальных пенсий быстрее роста инфляции
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С первого апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,3%, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он утверждает, что это позволит опередить инфляцию, так как в прошлом году, летом, социальные пенсии уже были проиндексированы на 10%.
После индексации минимальная социальная пенсия составит 6080,38 рубля.
Указанные изменения коснутся около четырех миллионов пенсионеров.
Он утверждает, что это позволит опередить инфляцию, так как в прошлом году, летом, социальные пенсии уже были проиндексированы на 10%.
После индексации минимальная социальная пенсия составит 6080,38 рубля.
Указанные изменения коснутся около четырех миллионов пенсионеров.
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