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В Роспотребнадзоре рассказали о незаконных запретах на съемку в магазинах
Россия и мир
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Роспотребнадзоре рассказали, что снимать видео или делать фотографии в магазинах можно. Никаких правовых оснований для запрета на съемку нет.
«Согласно постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 №2463, у потребителя есть право на сбор информации в любой доступной форме, в том числе снимая товар на фотоаппарат. Таким образом, запрет на съемку на территории торговых объектов не имеет под собой правовых оснований», – сообщили в ведомстве.
Кроме того, в Роспотребнадзоре рекомендовали обращаться к ним в случае таких запретов со стороны торговых предприятий.
«Согласно постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 №2463, у потребителя есть право на сбор информации в любой доступной форме, в том числе снимая товар на фотоаппарат. Таким образом, запрет на съемку на территории торговых объектов не имеет под собой правовых оснований», – сообщили в ведомстве.
Кроме того, в Роспотребнадзоре рекомендовали обращаться к ним в случае таких запретов со стороны торговых предприятий.
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