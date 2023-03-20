В Роспотребнадзоре рассказали о незаконных запретах на съемку в магазинах

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Роспотребнадзоре рассказали, что снимать видео или делать фотографии в магазинах можно. Никаких правовых оснований для запрета на съемку нет.«Согласно постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 №2463, у потребителя есть право на сбор информации в любой доступной форме, в том числе снимая товар на фотоаппарат. Таким образом, запрет на съемку на территории торговых объектов не имеет под собой правовых оснований», – сообщили в ведомстве.Кроме того, в Роспотребнадзоре рекомендовали обращаться к ним в случае таких запретов со стороны торговых предприятий.