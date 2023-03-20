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Для российских чиновников разрабатывают льготную ипотеку, чтобы мотивировать к «эффективному труду»
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Минфин в этом году намерен представить в правительство предложения о льготной ипотеке для федеральных госслужащих.
Эта инициатива должна будет мотивировать чиновников к «эффективному долгосрочному труду», пишет РБК со ссылкой на документы.
По данным издания, речь идет об эксперименте «по внедрению ипотечной системы обеспечения гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета». «Это будет субсидирование процентной ставки, по сути, а не выдача субсидий единовременных [предусмотренных действующими программами обеспечения жильем госслужащих]», — заявил изданию один из федеральных чиновников.
С 2009 года госслужащие в РФ могут получить единовременные субсидии на приобретение жилья (речь о чиновниках со стажем не менее трех лет). Для расчета субсидии используется особая формула с учетом, в том числе, стоимости квадратного метра в регионе. Например, в 2017 году в Москве размер такой субсидии для чиновников достигал 5–6 миллионов рублей, пишет издание.
По информации РБК, финансирование, которое планируется направить на субсидирование ставок, «не изменится относительно объема актуальных программ жилищной поддержки гражданских чиновников» (то есть размеры бюджетных ассигнований будут «те же самые», утверждают чиновники).
В прошлом году средняя зарплата федеральных госслужащих в центральных аппаратах составляла 175 тысяч рублей в месяц, на региональном уровне — около 60 тысяч, пишет издание.
Эта инициатива должна будет мотивировать чиновников к «эффективному долгосрочному труду», пишет РБК со ссылкой на документы.
По данным издания, речь идет об эксперименте «по внедрению ипотечной системы обеспечения гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета». «Это будет субсидирование процентной ставки, по сути, а не выдача субсидий единовременных [предусмотренных действующими программами обеспечения жильем госслужащих]», — заявил изданию один из федеральных чиновников.
С 2009 года госслужащие в РФ могут получить единовременные субсидии на приобретение жилья (речь о чиновниках со стажем не менее трех лет). Для расчета субсидии используется особая формула с учетом, в том числе, стоимости квадратного метра в регионе. Например, в 2017 году в Москве размер такой субсидии для чиновников достигал 5–6 миллионов рублей, пишет издание.
По информации РБК, финансирование, которое планируется направить на субсидирование ставок, «не изменится относительно объема актуальных программ жилищной поддержки гражданских чиновников» (то есть размеры бюджетных ассигнований будут «те же самые», утверждают чиновники).
В прошлом году средняя зарплата федеральных госслужащих в центральных аппаратах составляла 175 тысяч рублей в месяц, на региональном уровне — около 60 тысяч, пишет издание.
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