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В Башкирии водители автобусов пожаловались на невыплату зарплаты, возбуждено уголовное дело
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Уфимском районе Башкирии водители автобусов пожаловались на невыплату заработной платы. В дело вмешались прокуратура и СК.
Ранее работники ООО «Помощь», которое занимается регулярными пассажироперевозками в городском и пригородном сообщении, записали видеообращение к главе республики Радию Хабирову. По словам водителей, они 6 месяцев не получали зарплату, при этом руководство предприятия, как утверждается на записи, не выходит с сотрудниками на контакт. Сообщается, что пострадали «более 50 человек».
После того, как ролик был опубликован в сети, прокуратура провела проверку. «После видеообращения водителей автобусов по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы», — сообщили в региональной прокуратуре в пятницу.
В ведомстве сообщили, что у организации была выявлена задолженность в размере свыше 25 тыс. рублей перед одним из сотрудников, однако проверка продолжается и сейчас устанавливаются другие работники, не получившие вознаграждение за труд.
В региональном СУ СК сообщили, что по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Помощь» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ. «В следственное управление поступило обращение работника, которому руководство компании не в полном объеме выплачивало заработную плату с сентября 2022 года. Кроме того, в средствах массовой информации впоследствии размещено видеообращение группы работников компании о невыплате им заработной платы. В настоящее время следователями выполняется комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление финансового положения компании, допрашиваются потерпевшие, руководство и работники организации», — сообщили в СК.
По данным ведомства, принимаются меры к возмещению образовавшейся задолженности.
Ранее работники ООО «Помощь», которое занимается регулярными пассажироперевозками в городском и пригородном сообщении, записали видеообращение к главе республики Радию Хабирову. По словам водителей, они 6 месяцев не получали зарплату, при этом руководство предприятия, как утверждается на записи, не выходит с сотрудниками на контакт. Сообщается, что пострадали «более 50 человек».
После того, как ролик был опубликован в сети, прокуратура провела проверку. «После видеообращения водителей автобусов по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы», — сообщили в региональной прокуратуре в пятницу.
В ведомстве сообщили, что у организации была выявлена задолженность в размере свыше 25 тыс. рублей перед одним из сотрудников, однако проверка продолжается и сейчас устанавливаются другие работники, не получившие вознаграждение за труд.
В региональном СУ СК сообщили, что по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Помощь» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ. «В следственное управление поступило обращение работника, которому руководство компании не в полном объеме выплачивало заработную плату с сентября 2022 года. Кроме того, в средствах массовой информации впоследствии размещено видеообращение группы работников компании о невыплате им заработной платы. В настоящее время следователями выполняется комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление финансового положения компании, допрашиваются потерпевшие, руководство и работники организации», — сообщили в СК.
По данным ведомства, принимаются меры к возмещению образовавшейся задолженности.
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