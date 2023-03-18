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В Перми «Газель» почти полностью провалилась в яму на дороге
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Перми «Газель» провалилась в огромную яму на дороге, пишут местные СМИ со ссылкой на очевидцев.
На опубликованных 59.RU кадрах видно, как машина почти полностью скрылась в яме, которая образовалась в дорожном покрытии. На месте работают спасатели и спецтехника. Движение на дороге перекрыто.
По предварительным данным, водитель не пострадал. Также сообщается, что пассажиры успели покинуть салон.
Как на дороге образовалась яма и почему произошел провал асфальта, пока неизвестно.
Обновлено. Позже ситуацию прокомментировали в региональной полиции. «По предварительной информации, в 10.50 (08.50 мск) по улице Подлесная, со стороны улицы Гатчинская в направлении шоссе Космонавтов, двигался автомобиль "Газель" под управлением водителя 1997 года рождения, который в районе дома 120 по шоссе Космонавтов в результате обрушения асфальто-бетонного покрытия проезжей части допустил падение в образовавшийся провал. Водитель успел покинуть транспортное средство», — рассказали в главке. Полиция проводит проверку.
На опубликованных 59.RU кадрах видно, как машина почти полностью скрылась в яме, которая образовалась в дорожном покрытии. На месте работают спасатели и спецтехника. Движение на дороге перекрыто.
По предварительным данным, водитель не пострадал. Также сообщается, что пассажиры успели покинуть салон.
Как на дороге образовалась яма и почему произошел провал асфальта, пока неизвестно.
Обновлено. Позже ситуацию прокомментировали в региональной полиции. «По предварительной информации, в 10.50 (08.50 мск) по улице Подлесная, со стороны улицы Гатчинская в направлении шоссе Космонавтов, двигался автомобиль "Газель" под управлением водителя 1997 года рождения, который в районе дома 120 по шоссе Космонавтов в результате обрушения асфальто-бетонного покрытия проезжей части допустил падение в образовавшийся провал. Водитель успел покинуть транспортное средство», — рассказали в главке. Полиция проводит проверку.
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