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Красноярский губернатор Усс заявил, что ему неизвестно местонахождение сына
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал сообщения о том, что его сын скрылся из-под домашнего ареста в Италии.
«Его местонахождение мне неизвестно, как и деталей происшедшего. Могу сказать следующее. По словам Артёма, квартира, в которой он находился под домашним арестом, очень тщательно охранялась карабинерами. Его посещали даже несколько раз ночью, это бывало периодически, поэтому мне абсолютно непонятно, как он мог исчезнуть оттуда», — сказал Усс журналистам (запись опубликована в телеграм-канале губернатора).
Усс заявил, что, как юрист, уверен в невиновности своего сына, который мог стать жертвой «в большой геополитической игре». «Деяния, которое ему инкриминируются, они не только не являются преступными, они не являются даже правонарушениями, за которые его можно было подвергнуть штрафу. Это не только мое мнение, это мнение международной группы адвокатов, включая наиболее авторитетных юристов Милана, а также США, которые принимали участие в его защите», — сказал Усс.
Он добавил, что решение об аресте стало неожиданностью для всех и «настоящим шоком» для его сына. «Я абсолютно убежден, что он стал либо какой-то жертвой для пополнения залогового фонда, либо представлял какой-то интерес в большой геополитической игре», — сказал губернатор.
На этой неделе апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США. По данным итальянских СМИ, Усс-младший якобы скрылся из-под домашнего ареста и сейчас находится в розыске.
Напомним, в прошлом году сыну красноярского губернатора были предъявлены обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. В октябре Артём Усс был задержан в Милане по американскому ордеру на арест.
«Его местонахождение мне неизвестно, как и деталей происшедшего. Могу сказать следующее. По словам Артёма, квартира, в которой он находился под домашним арестом, очень тщательно охранялась карабинерами. Его посещали даже несколько раз ночью, это бывало периодически, поэтому мне абсолютно непонятно, как он мог исчезнуть оттуда», — сказал Усс журналистам (запись опубликована в телеграм-канале губернатора).
Усс заявил, что, как юрист, уверен в невиновности своего сына, который мог стать жертвой «в большой геополитической игре». «Деяния, которое ему инкриминируются, они не только не являются преступными, они не являются даже правонарушениями, за которые его можно было подвергнуть штрафу. Это не только мое мнение, это мнение международной группы адвокатов, включая наиболее авторитетных юристов Милана, а также США, которые принимали участие в его защите», — сказал Усс.
Он добавил, что решение об аресте стало неожиданностью для всех и «настоящим шоком» для его сына. «Я абсолютно убежден, что он стал либо какой-то жертвой для пополнения залогового фонда, либо представлял какой-то интерес в большой геополитической игре», — сказал губернатор.
На этой неделе апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США. По данным итальянских СМИ, Усс-младший якобы скрылся из-под домашнего ареста и сейчас находится в розыске.
Напомним, в прошлом году сыну красноярского губернатора были предъявлены обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. В октябре Артём Усс был задержан в Милане по американскому ордеру на арест.
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