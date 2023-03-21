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СК проводит проверку после сообщений об изнасиловании четвероклассника в московской школе
Россия и мир
СК сообщил о проверке после информации об изнасиловании четвероклассника в московской школе.
В четверг в столичных СМИ и телеграм-каналах появилась информация о том, что в одной из школ Новой Москвы изнасиловали ученика 4 класса. Сообщалось, что администрация школы якобы пыталась утаить это факт, а родители узнали об инциденте через видео, попавшее в соцсети.
Однако в департаменте образования Москвы позже заявили, что «интимная близость между четвероклассниками произошла в квартире одного из мальчиков», и уже на следующий день родителей вызвали в школу.
«По факту инцидента в одной из школ в Новой Москве проводится доследственная проверка», — сообщили в столичном СУ СК, не уточняя, о какой школе идёт речь.
Проверка проводится по факту нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
Следователи опрашивают, в том числе, учителей.
По информации в московских СМИ, мальчиков направили к психологу и социальному педагогу.
В четверг в столичных СМИ и телеграм-каналах появилась информация о том, что в одной из школ Новой Москвы изнасиловали ученика 4 класса. Сообщалось, что администрация школы якобы пыталась утаить это факт, а родители узнали об инциденте через видео, попавшее в соцсети.
Однако в департаменте образования Москвы позже заявили, что «интимная близость между четвероклассниками произошла в квартире одного из мальчиков», и уже на следующий день родителей вызвали в школу.
«По факту инцидента в одной из школ в Новой Москве проводится доследственная проверка», — сообщили в столичном СУ СК, не уточняя, о какой школе идёт речь.
Проверка проводится по факту нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
Следователи опрашивают, в том числе, учителей.
По информации в московских СМИ, мальчиков направили к психологу и социальному педагогу.
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