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На Ярославском моторном заводе произошел пожар, эвакуировано более 200 человек
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
На Ярославском моторном заводе произошел пожар. Сообщение о возгорании в одном из цехов поступило в четверг днем, сработала автоматическая пожарная сигнализация.
По данным МЧС, произошло возгорание трансформаторного масла на площади 30 кв.м. «Спасено 7 человек, также администрацией объекта эвакуировано 218 человек. По предварительной информации пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.
В тушении пожара задействовано 15 единиц техники и 52 человека.
«ЯМЗ» — одно из крупнейших российских предприятий по производству дизельных двигателей многоцелевого назначения, сцеплений, коробок передач, запасных частей к ним, а также стационарных агрегатов на их базе, сообщается на сайте завода.
По данным МЧС, произошло возгорание трансформаторного масла на площади 30 кв.м. «Спасено 7 человек, также администрацией объекта эвакуировано 218 человек. По предварительной информации пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.
В тушении пожара задействовано 15 единиц техники и 52 человека.
«ЯМЗ» — одно из крупнейших российских предприятий по производству дизельных двигателей многоцелевого назначения, сцеплений, коробок передач, запасных частей к ним, а также стационарных агрегатов на их базе, сообщается на сайте завода.
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