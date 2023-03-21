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Крупнейший аэропорт Франции заблокирован протестующими
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Крупнейший аэропорт Франции, международный аэропорт Шарль-де-Голль в Париже, заблокирован протестующими против пенсионной реформы, пишет Le Parisien.
В другом аэропорту Парижа, Орли, отменяются около 30% рейсов.
О проблемах с транспортную доступностью предупредили власти других городов страны. Так, мост Сен-Назер через Луару накануне был закрыт в целях безопасности после того, как движение транспорта заблокировали около сотни демонстрантов. По данным издания, мост, по которому ежедневно проезжают 33 500 автомобилей, получил «значительный ущерб», в частности, обрушились сигнальные ворота. Сообщается, что утром в четверг мост был снова открыт для движения.
На трассе недалеко от города Компьен демонстранты заблокировали пункт оплаты проезда. На дорогу вышли более 250 протестующих.
Также забастовки продолжаются в школах и вузах. Профсоюзы прогнозируют забастовку от 40 до 50% учителей.
Накануне президент Макрон согласился с тем, что пенсионная реформа «непопулярна», но заверил, что она «необходима», пишет издание.
По данным профсоюзов, новые акции протеста запланированы на весь день в четверг, 23 марта.
В другом аэропорту Парижа, Орли, отменяются около 30% рейсов.
О проблемах с транспортную доступностью предупредили власти других городов страны. Так, мост Сен-Назер через Луару накануне был закрыт в целях безопасности после того, как движение транспорта заблокировали около сотни демонстрантов. По данным издания, мост, по которому ежедневно проезжают 33 500 автомобилей, получил «значительный ущерб», в частности, обрушились сигнальные ворота. Сообщается, что утром в четверг мост был снова открыт для движения.
На трассе недалеко от города Компьен демонстранты заблокировали пункт оплаты проезда. На дорогу вышли более 250 протестующих.
Также забастовки продолжаются в школах и вузах. Профсоюзы прогнозируют забастовку от 40 до 50% учителей.
Накануне президент Макрон согласился с тем, что пенсионная реформа «непопулярна», но заверил, что она «необходима», пишет издание.
По данным профсоюзов, новые акции протеста запланированы на весь день в четверг, 23 марта.
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