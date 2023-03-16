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СМИ: мэр Сретенска, угрожавший полицейским топором, покинет свой пост
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Забайкалье глава города Сретенска Евгений Киргизов покинет свой пост, пишет «Чита.Ру» со ссылкой на представителей партии ЛДПР.
Ранее в СК сообщили, что глава города угрожал полицейским топором.
11 марта в отношении главы городского поселения «Сретенское» было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). «10 марта около 20 часов в городе Сретенске два сотрудника полиции в форменном обмундировании остановили автомобиль, которым подозреваемый управлял в состоянии алкогольного опьянения. В целях воспрепятствования законным требованиям полицейских, глава городского поселения попытался ударить сотрудников топором. Один из полицейских обезвредил подозреваемого, выхватив у него топор из рук», — сообщили ранее в СК.
Ситуацию прокомментировали в партии. «Правовую оценку этому случаю и его действиям дадут правоохранительные органы. Но отношение партии категорично негативное. Разговор с ним был, точно знаю, что заявление о сложении полномочий главы им написано», — заявил замруководителя партии ЛДПР в Забайкалье депутат Заксобрания Георгий Шилин (цитата по «Чите.Ру»).
Напомним, Евгений Киргизов стал мэром Сретенска в марте 2022 года.
Ранее в СК сообщили, что глава города угрожал полицейским топором.
11 марта в отношении главы городского поселения «Сретенское» было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). «10 марта около 20 часов в городе Сретенске два сотрудника полиции в форменном обмундировании остановили автомобиль, которым подозреваемый управлял в состоянии алкогольного опьянения. В целях воспрепятствования законным требованиям полицейских, глава городского поселения попытался ударить сотрудников топором. Один из полицейских обезвредил подозреваемого, выхватив у него топор из рук», — сообщили ранее в СК.
Ситуацию прокомментировали в партии. «Правовую оценку этому случаю и его действиям дадут правоохранительные органы. Но отношение партии категорично негативное. Разговор с ним был, точно знаю, что заявление о сложении полномочий главы им написано», — заявил замруководителя партии ЛДПР в Забайкалье депутат Заксобрания Георгий Шилин (цитата по «Чите.Ру»).
Напомним, Евгений Киргизов стал мэром Сретенска в марте 2022 года.
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