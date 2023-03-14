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В Таиланде мужчина открыл стрельбу из окна своего дома, три человека погибли
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Таиланде в провинции Пхетчабури мужчина открыл стрельбу из окна своего дома. Полиция в течение 15 часов вела с ним переговоры. В ночь на четверг во время штурма преступник был ликвидирован, пишет Bangkok Post.
29-летний мужчина открыл стрельбу из пистолета в среду днем. Он застрелил троих — погибли два студента пединститута, которые приехали на мотоцикле в соседний дом, а также водитель грузовика.
Около сотни полицейских прибыли к дому стрелявшего. Они пытались вести переговоры с мужчиной, который время от времени возобновлял стрельбу из окна. Вечером к дому приехала его мать и попыталась уговорить сдаться полиции, однако безуспешно.
Во время перестрелки ранения получили два сотрудника полиции, также был ранен местный житель, который приехал к своему дому по соседству. В ночь на четверг полиция начала штурм. Стрелок был ликвидирован рано утром.
Его мотивы выясняются. Известно, что ранее он служил лесным рейнджером при министерстве сельского и лесного хозяйства, в последние полгода нигде не работал.
29-летний мужчина открыл стрельбу из пистолета в среду днем. Он застрелил троих — погибли два студента пединститута, которые приехали на мотоцикле в соседний дом, а также водитель грузовика.
Около сотни полицейских прибыли к дому стрелявшего. Они пытались вести переговоры с мужчиной, который время от времени возобновлял стрельбу из окна. Вечером к дому приехала его мать и попыталась уговорить сдаться полиции, однако безуспешно.
Во время перестрелки ранения получили два сотрудника полиции, также был ранен местный житель, который приехал к своему дому по соседству. В ночь на четверг полиция начала штурм. Стрелок был ликвидирован рано утром.
Его мотивы выясняются. Известно, что ранее он служил лесным рейнджером при министерстве сельского и лесного хозяйства, в последние полгода нигде не работал.
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