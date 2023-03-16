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В Мурманске полицейский, избивший посетителя магазина, получил условный срок
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Мурманске экс-полицейский осужден за превышение должностных полномочий с применением насилия.
По данным регионального СУ СК, в мае прошлого года полицейский избил посетителя магазина на улице Хлобыстова в Мурманске.
«Полицейский, необоснованно подозревая, что мужчина причастен к совершению преступления, повалил его на пол и нанес множественные удары руками по голове и телу», — сообщили в СК. Запись с камеры видеонаблюдения магазина была приобщена к делу в качестве доказательства. Был ли сотрудник полиции при исполнении, не уточняется.
Свою вину теперь уже бывший полицейский признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.
Он получил 2 года и 6 месяцев условно.
По данным регионального СУ СК, в мае прошлого года полицейский избил посетителя магазина на улице Хлобыстова в Мурманске.
«Полицейский, необоснованно подозревая, что мужчина причастен к совершению преступления, повалил его на пол и нанес множественные удары руками по голове и телу», — сообщили в СК. Запись с камеры видеонаблюдения магазина была приобщена к делу в качестве доказательства. Был ли сотрудник полиции при исполнении, не уточняется.
Свою вину теперь уже бывший полицейский признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.
Он получил 2 года и 6 месяцев условно.
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