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Оренбуржец получил пожизненный срок за тройное убийство и изнасилование
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Оренбургский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего Александра Лазарева. Он получил пожизненный срок за убийство и изнасилование трех студенток.
Мужчина обвинен по нескольким статьям — убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, незаконное проникновение в жилище, угон автомобиля и поджог.
Как сообщили в региональной прокуратуре, в ночь с 29 на 30 сентября 2021 года Лазарев, вооружившись ножом, проник через незапертую дверь в квартиру на первом этаже жилого дома по улице Молодежной в городе Гай. В квартире проживали три девушки в возрасте от 17 до 20 лет. Убийца с ними был не знаком.
«Подавив их волю к сопротивлению, он совершил преступления против половой свободы, а также нанес каждой множественные удары ножом, после чего поджег квартиру. От полученных телесных повреждений девушки скончались на месте преступления», — сообщили в надзорном ведомстве.
В середине августа того же года Лазарев совершил еще одно преступление против половой свободы жительницы города Гай. В октябре он угнал автомобиль в Орске, и только после этого был задержан полицией.
Суд с учетом позиции гособвинителя назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима.
Мужчина обвинен по нескольким статьям — убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, незаконное проникновение в жилище, угон автомобиля и поджог.
Как сообщили в региональной прокуратуре, в ночь с 29 на 30 сентября 2021 года Лазарев, вооружившись ножом, проник через незапертую дверь в квартиру на первом этаже жилого дома по улице Молодежной в городе Гай. В квартире проживали три девушки в возрасте от 17 до 20 лет. Убийца с ними был не знаком.
«Подавив их волю к сопротивлению, он совершил преступления против половой свободы, а также нанес каждой множественные удары ножом, после чего поджег квартиру. От полученных телесных повреждений девушки скончались на месте преступления», — сообщили в надзорном ведомстве.
В середине августа того же года Лазарев совершил еще одно преступление против половой свободы жительницы города Гай. В октябре он угнал автомобиль в Орске, и только после этого был задержан полицией.
Суд с учетом позиции гособвинителя назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима.
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