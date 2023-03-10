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Житель Башкортостана, оскорбивший судью, получил 8 лет и 8 месяцев строгого режима
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Житель Башкортостана, обвиняемый по статье о неуважении к суду, получил 8 лет и 8 месяцев колонии строгого режима.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкортостана, речь идет о 33-летнем Гиоргии Папашвили, который, как утверждается, оскорбил судью и участников судебного разбирательства.
«Судом установлено, что в декабре 2021 года в ходе судебных заседаний при рассмотрении Бижбулякским межрайонным судом уголовного дела подсудимый Папашвили заявил ходатайство об отводе судьи. Рассмотрев его, суд принял решение об отказе в удовлетворении ходатайства. После чего обвиняемый публично, громко и демонстративно высказал в адрес судьи и заместителя прокурора Ермекеевского района бранные выражения, содержащие оскорбительные слова, отрицательно характеризующие их личность и унижающие профессиональную честь и достоинство», — говорится в сообщении пресс-службы.
Смягчающим обстоятельством при назначении наказания стало признание вины и состояние здоровья Папашвили. Отягчающее обстоятельство — рецидив преступлений.
Суд назначил срок в 8 лет и 8 месяцев строгого режима путем частичного сложения с ранее назначенным наказанием.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкортостана, речь идет о 33-летнем Гиоргии Папашвили, который, как утверждается, оскорбил судью и участников судебного разбирательства.
«Судом установлено, что в декабре 2021 года в ходе судебных заседаний при рассмотрении Бижбулякским межрайонным судом уголовного дела подсудимый Папашвили заявил ходатайство об отводе судьи. Рассмотрев его, суд принял решение об отказе в удовлетворении ходатайства. После чего обвиняемый публично, громко и демонстративно высказал в адрес судьи и заместителя прокурора Ермекеевского района бранные выражения, содержащие оскорбительные слова, отрицательно характеризующие их личность и унижающие профессиональную честь и достоинство», — говорится в сообщении пресс-службы.
Смягчающим обстоятельством при назначении наказания стало признание вины и состояние здоровья Папашвили. Отягчающее обстоятельство — рецидив преступлений.
Суд назначил срок в 8 лет и 8 месяцев строгого режима путем частичного сложения с ранее назначенным наказанием.
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