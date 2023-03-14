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Псковский военный, стрелявший в автобус с пассажирами в самоволке, получил 5,5 лет колонии
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Псковский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении военнослужащего, который прошлой осенью, находясь в самоволке, трижды выстрелил в рейсовый автобус с пассажирами.
«В период уклонения от исполнения обязанностей военной службы, а именно 29 октября 2022 года в вечернее время, находясь со своими знакомыми на Крестовском шоссе, нарушая общепринятые нормы морали и правила поведения, а также спокойствие граждан, произвел из пневматического газобаллонного пистолета марки «МАКАРОВ» три выстрела по рейсовому пассажирскому автобусу, разбив стекла, за которыми находились пассажиры», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области. О том, пострадали ли пассажиры, не сообщается.
Военнослужащего признали виновным в совершении преступлений против военной службы и хулиганстве с применением оружия.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф в размере 50 000 рублей.
«В период уклонения от исполнения обязанностей военной службы, а именно 29 октября 2022 года в вечернее время, находясь со своими знакомыми на Крестовском шоссе, нарушая общепринятые нормы морали и правила поведения, а также спокойствие граждан, произвел из пневматического газобаллонного пистолета марки «МАКАРОВ» три выстрела по рейсовому пассажирскому автобусу, разбив стекла, за которыми находились пассажиры», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области. О том, пострадали ли пассажиры, не сообщается.
Военнослужащего признали виновным в совершении преступлений против военной службы и хулиганстве с применением оружия.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф в размере 50 000 рублей.
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