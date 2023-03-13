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В Новосибирске осужденный по делу о масштабных хищениях кардиохирург выйдет из колонии досрочно
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Суд в Новосибирске удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении кардиохирурга, который ранее был осужден на 2,5 года по делу о хищении на госконтрактах почти 2 млрд рублей.
По данным ТАСС, речь о бывшем замдиректора Национального медицинского исследовательского центра им. ак. Е.Н. Мешалкина Евгении Покушалове. За четыре года, с 2015 по 2019 год, в результате махинаций по госконтрактам были закуплены медтовары на сумму более 7,8 млрд рублей. Товары поставлялись по завышенным ценам. Около 1,9 млрд рублей было похищено.
Врач был осужден по статье «Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения». В конце 2021 года кардиохирург был осужден на 2,5 года. С ходатайством об УДО он обратился в суд в феврале этого года. Неотбытая часть наказания составила четыре месяца и девять дней.
По данным ТАСС, кардиохирург — лауреат премии правительства РФ и госпремии в области науки и технологий, ранее занимал должность советника губернатора Новосибирской области.
По данным ТАСС, речь о бывшем замдиректора Национального медицинского исследовательского центра им. ак. Е.Н. Мешалкина Евгении Покушалове. За четыре года, с 2015 по 2019 год, в результате махинаций по госконтрактам были закуплены медтовары на сумму более 7,8 млрд рублей. Товары поставлялись по завышенным ценам. Около 1,9 млрд рублей было похищено.
Врач был осужден по статье «Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения». В конце 2021 года кардиохирург был осужден на 2,5 года. С ходатайством об УДО он обратился в суд в феврале этого года. Неотбытая часть наказания составила четыре месяца и девять дней.
По данным ТАСС, кардиохирург — лауреат премии правительства РФ и госпремии в области науки и технологий, ранее занимал должность советника губернатора Новосибирской области.
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