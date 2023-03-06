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СМИ: в Москве на Большой кольцевой линии сбой из-за потопа в тоннеле

14.35 Понедельник, 13 марта 2023
Россия и мир
Фото: М. Мишина, пресс-служба мэра и Правительства Москвы
В Москве на Большой кольцевой линии сбой, движение поездов по некоторым направлениям остановлено около часа назад, другие ходят с увеличенным интервалом.

В столичных СМИ сообщают, что в тоннеле потоп. На опубликованных СМИ кадрах видно, как на одном из участков рельсы ушли под воду.

Столичный дептранс подтвердил, что на БКЛ «временно увеличены интервалы движения», официально причину сбоя не называют. «Нет движения поездов от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская» для проверки инфраструктуры. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке», — сообщили в дептрансе, рекомендовав пассажирам пользоваться поездами, следующими против часовой стрелки, а также регулярными маршрутами наземного транспорта.

БКЛ была открыта 1 марта. По данным с официального сайта мэра Москвы, это «крупнейший в мире проект метростроения» — 70 километров путей, 31 станция и три электродепо. Линию торжественно открывали Владимир Путин и Сергей Собянин.

Обновлено. Движение поездов на Большой кольцевой линии полностью восстановлено в 12:25 (мск), сообщили в телеграм-канале дептранса Москвы.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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