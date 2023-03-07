Возрастное ограничение 18+
Курганская прокуратура проверяет детдом после сообщений о жестоком обращении с ребенком
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Катайске Курганской области проводится проверка детского дома, в котором воспитательница жестоко обращалась в ребенком.
Ранее в соцсетях распространилось видео — женщина хватает за волосы девочку, которая пряталась в углу, и бросает ее на кровать. Это происходит на глазах у другого ребенка.
После того, как видео попало в сеть, о проверке объявила региональная прокуратура. «Прокуратура Курганской области организовала проверку в связи с размещенным в средствах массовой информации видео о нарушении прав воспитанницы Катайского детского дома», — сообщили в ведомстве, не называя подробности.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора области сообщил, что сотрудницу детского центра отстранили от работы. Главное управление соцзащиты населения также проводит проверку.
По данным агентства, девочка прошла судебно-медицинскую экспертизу в больнице. Сообщается, что телесных повреждений у нее не выявлено. Сейчас с ней, а также со вторым ребенком, работают психологи.
На сайте Государственного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ГБУ «ЦПД № 2»), сообщается, что воспитанникам, в том числе, предоставляют психологическое сопровождение. «Оно предполагает обеспечение наиболее комфортных условий пребывания ребенка в центре помощи детям, позволяющее в наиболее полной форме реализовать способности, успешность его деятельности, и адекватную самооценку», — говорится на сайте учреждения.
Ранее в соцсетях распространилось видео — женщина хватает за волосы девочку, которая пряталась в углу, и бросает ее на кровать. Это происходит на глазах у другого ребенка.
После того, как видео попало в сеть, о проверке объявила региональная прокуратура. «Прокуратура Курганской области организовала проверку в связи с размещенным в средствах массовой информации видео о нарушении прав воспитанницы Катайского детского дома», — сообщили в ведомстве, не называя подробности.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора области сообщил, что сотрудницу детского центра отстранили от работы. Главное управление соцзащиты населения также проводит проверку.
По данным агентства, девочка прошла судебно-медицинскую экспертизу в больнице. Сообщается, что телесных повреждений у нее не выявлено. Сейчас с ней, а также со вторым ребенком, работают психологи.
На сайте Государственного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ГБУ «ЦПД № 2»), сообщается, что воспитанникам, в том числе, предоставляют психологическое сопровождение. «Оно предполагает обеспечение наиболее комфортных условий пребывания ребенка в центре помощи детям, позволяющее в наиболее полной форме реализовать способности, успешность его деятельности, и адекватную самооценку», — говорится на сайте учреждения.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Каменске-Уральском мужчине с травмой ноги пришлось на коленях ползти к кабинету врача
06 марта 2023
06 марта 2023
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения девочки в интернат-школе Североуральска
04 марта 2023
04 марта 2023