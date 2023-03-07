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В Японии скончался лауреат Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Знаменитый писатель, лауреат Нобелевской премии Кэндзабуро Оэ умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает агентство Киодо.
Писатель скончался 3 марта. О его смерти СМИ стало известно только сейчас.
Кэндзабуро Оэ получил Нобелевскую премию по литературе в 1994 году. Он стал вторым японским писателем, удостоенным этой награды.
Автор написал несколько десятков романов, повестей, циклы рассказов. Среди самых известных его работ — «Опоздавшая молодежь», «Объяли меня воды до души моей», «Футбол 1860 года» и др.
Писатель скончался 3 марта. О его смерти СМИ стало известно только сейчас.
Кэндзабуро Оэ получил Нобелевскую премию по литературе в 1994 году. Он стал вторым японским писателем, удостоенным этой награды.
Автор написал несколько десятков романов, повестей, циклы рассказов. Среди самых известных его работ — «Опоздавшая молодежь», «Объяли меня воды до души моей», «Футбол 1860 года» и др.
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