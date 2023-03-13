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В Хабаровске задержана активистка движения «ЯМыФургал» по подозрению в госизмене
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Хабаровске задержана активистка движения «ЯМыФургал», ее подозревают в госизмене «в виде финансирования ВСУ», пишет ТАСС.
Имя задержанной не называется. По данным агентства, активистку задержали сотрудники ФСБ.
Возбуждено уголовное дело.
Имя задержанной не называется. По данным агентства, активистку задержали сотрудники ФСБ.
Возбуждено уголовное дело.
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