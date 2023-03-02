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Житель Волгограда до смерти избил квартиранта за грязь в съемном жилье
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Житель Волгограда до смерти избил арендатора комнаты за грязь в помещении. Возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, 6 марта 40-летний мужчина обнаружил, что комната общежития, которую он сдавал своему знакомому, находится в антисанитарном состоянии. Увидев это, «подозреваемый стал избивать руками и ногами не только арендатора, но и его 39-летнего друга, который также находился в комнате», сообщили в региональном СУ СК.
В итоге съемщик жилья был госпитализирован с тяжелыми травмами. Несмотря на оказанную медпомощь, он скончался в больнице в результате тупой травмы живота, осложнившейся кровотечением, сообщили в СК.
Второй пострадавший от госпитализации отказался, тяжесть причиненного ему вреда устанавливается.
Подозреваемый задержан. Дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
По данным следствия, 6 марта 40-летний мужчина обнаружил, что комната общежития, которую он сдавал своему знакомому, находится в антисанитарном состоянии. Увидев это, «подозреваемый стал избивать руками и ногами не только арендатора, но и его 39-летнего друга, который также находился в комнате», сообщили в региональном СУ СК.
В итоге съемщик жилья был госпитализирован с тяжелыми травмами. Несмотря на оказанную медпомощь, он скончался в больнице в результате тупой травмы живота, осложнившейся кровотечением, сообщили в СК.
Второй пострадавший от госпитализации отказался, тяжесть причиненного ему вреда устанавливается.
Подозреваемый задержан. Дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
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