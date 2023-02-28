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Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.
Об этом без подробностей сообщается на сайте Кремля.
По данным РИА Новости, Путин в начале совещания заявил, что Совбез рассмотрит «один, но очень важный вопрос: о мерах по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов». Первый докладчик — министр внутренних дел.
В сообщении на сайте Кремля указано, что в совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и другие.
Об этом без подробностей сообщается на сайте Кремля.
По данным РИА Новости, Путин в начале совещания заявил, что Совбез рассмотрит «один, но очень важный вопрос: о мерах по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов». Первый докладчик — министр внутренних дел.
В сообщении на сайте Кремля указано, что в совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и другие.
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