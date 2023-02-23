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В московской школе ученица ранила ножом 13-летнего подростка
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В школе на юго-западе Москвы ученица ранила 13-летнего подростка, он был доставлен в больницу. СК проводит доследственную проверку.
По данным следствия, 3 марта между школьниками произошел конфликт. «В результате конфликта ученица причинила колото-резаное ранение 13-летнему подростку. <...> Установлено, что между несовершеннолетними ранее неоднократно возникали разногласия и конфликты», — сообщили в региональном СУ СК.
По данным ведомства, ученик доставлен в одну из городских больниц для обследования и оказания необходимой медпомощи. Его жизни ничего не угрожает. РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД сообщают, что школьнику нанесли травмы перочинным ножом.
Прокуратура Москвы также проводит проверку. В ведомстве уточнили, что речь идет об одной из школ в районе Зюзино. «Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств получения телесных повреждений семиклассником в одной из столичных школ в районе Зюзино», — сообщили в ведомстве, добавив, что ребенок получил травмы «в ходе словесного конфликта».
На месте ЧП следователи опрашивают директора, педагогов и очевидцев.
По данным следствия, 3 марта между школьниками произошел конфликт. «В результате конфликта ученица причинила колото-резаное ранение 13-летнему подростку. <...> Установлено, что между несовершеннолетними ранее неоднократно возникали разногласия и конфликты», — сообщили в региональном СУ СК.
По данным ведомства, ученик доставлен в одну из городских больниц для обследования и оказания необходимой медпомощи. Его жизни ничего не угрожает. РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД сообщают, что школьнику нанесли травмы перочинным ножом.
Прокуратура Москвы также проводит проверку. В ведомстве уточнили, что речь идет об одной из школ в районе Зюзино. «Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств получения телесных повреждений семиклассником в одной из столичных школ в районе Зюзино», — сообщили в ведомстве, добавив, что ребенок получил травмы «в ходе словесного конфликта».
На месте ЧП следователи опрашивают директора, педагогов и очевидцев.
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