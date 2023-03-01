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СМИ: в столице Черногории в суде произошел взрыв, есть пострадавшие
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В столице Черногории произошел взрыв, есть пострадавшие, сообщили местные СМИ.
По информации Radio Televizija Crne Gore, неизвестный привел в действие взрывное устройство у входа в здание суда. По информации других СМИ, взрыв произошел в самом здании. Предположительно, мужчина взорвал устройство во время заседания.
Сообщается, что несколько человек получили ранения. Информация о погибших пока не подтверждается. На месте ЧП работают сотрудники скорой помощи и полиции.
Также известно, что в пятницу по стране прокатилась волна лжеминирований судов, пишут СМИ.
По информации Radio Televizija Crne Gore, неизвестный привел в действие взрывное устройство у входа в здание суда. По информации других СМИ, взрыв произошел в самом здании. Предположительно, мужчина взорвал устройство во время заседания.
Сообщается, что несколько человек получили ранения. Информация о погибших пока не подтверждается. На месте ЧП работают сотрудники скорой помощи и полиции.
Также известно, что в пятницу по стране прокатилась волна лжеминирований судов, пишут СМИ.
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