СМИ: в столице Черногории в суде произошел взрыв, есть пострадавшие

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В столице Черногории произошел взрыв, есть пострадавшие, сообщили местные СМИ.По информации Radio Televizija Crne Gore, неизвестный привел в действие взрывное устройство у входа в здание суда. По информации других СМИ, взрыв произошел в самом здании. Предположительно, мужчина взорвал устройство во время заседания.Сообщается, что несколько человек получили ранения. Информация о погибших пока не подтверждается. На месте ЧП работают сотрудники скорой помощи и полиции.Также известно, что в пятницу по стране прокатилась волна лжеминирований судов, пишут СМИ.