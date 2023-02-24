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ОАК: на заводе «Авиастар» во время испытаний погиб сотрудник, несколько пострадали
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Объединенной авиастроительной корпорации сообщили о ЧП на заводе «Авиастар».
«На заводе Авиастар в ходе проведения испытаний отсека фюзеляжа самолета, находящегося в производстве, произошёл трагический инцидент. Пострадало несколько сотрудников предприятия, один погиб. Пострадавшим оказывается медицинская помощь»,— сообщили в телеграм-канале ОАК.
На месте происшествия работают экстренные службы. Причины произошедшего устанавливаются.
Завод «Авиастар» расположен в Ульяновске, входит в структуру ОАК. Предприятие специализируется на производстве транспортных самолетов, самолетов-топливозаправщиков, сервисном обслуживании авиатехники. Также участвует в производстве новых пассажирских самолетов.
«Приоритетными направлениями деятельности ПАО "ОАК" и входящих в Корпорацию компаний, являются: разработка, производство, реализация, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация авиационной техники гражданского и военного назначения», — говорится на сайте Объединенной авиастроительной корпорации.
«На заводе Авиастар в ходе проведения испытаний отсека фюзеляжа самолета, находящегося в производстве, произошёл трагический инцидент. Пострадало несколько сотрудников предприятия, один погиб. Пострадавшим оказывается медицинская помощь»,— сообщили в телеграм-канале ОАК.
На месте происшествия работают экстренные службы. Причины произошедшего устанавливаются.
Завод «Авиастар» расположен в Ульяновске, входит в структуру ОАК. Предприятие специализируется на производстве транспортных самолетов, самолетов-топливозаправщиков, сервисном обслуживании авиатехники. Также участвует в производстве новых пассажирских самолетов.
«Приоритетными направлениями деятельности ПАО "ОАК" и входящих в Корпорацию компаний, являются: разработка, производство, реализация, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация авиационной техники гражданского и военного назначения», — говорится на сайте Объединенной авиастроительной корпорации.
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