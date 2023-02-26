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В Красноярске полицейского начальника заподозрили в хищении парфюма и косметики на миллион рублей
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Красноярском крае полицейского, начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, проверяют по делу о хищении косметики и парфюма.
«По поступившей информации установлено, что указанный руководитель в период с сентября 2019 по февраль 2023 года реализовал изъятую ранее у индивидуального предпринимателя в рамках проверки парфюмерную и косметическую продукцию в количестве более 8,6 тысяч штук общей стоимостью 1 миллион рублей», — сообщили в региональном главке.
Похищенным имуществом подозреваемый распорядился по собственному усмотрению, добавили ведомстве.
Проводится служебная проверка. Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей.
«По поступившей информации установлено, что указанный руководитель в период с сентября 2019 по февраль 2023 года реализовал изъятую ранее у индивидуального предпринимателя в рамках проверки парфюмерную и косметическую продукцию в количестве более 8,6 тысяч штук общей стоимостью 1 миллион рублей», — сообщили в региональном главке.
Похищенным имуществом подозреваемый распорядился по собственному усмотрению, добавили ведомстве.
Проводится служебная проверка. Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей.
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